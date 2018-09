Türkiye Gazetesi

'Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 7 Eylül Yemekteyiz kim kazandı' merakla ediliyor. Yemekteyiz haftanın finali izle...TV 8 ekranlarının fenomen yarışması 'Yemekteyiz', Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda neler yaşandı? Yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergileyerek en iyi yemekleri hazırlayıp misafirlerine sundular. Peki yarışmacılar birbirlerine kaç puan verdiler? Yemekteyiz 7 Eylül sonuçları nasıl oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim ve Yemekteyiz 7 Eylül kim kazandı merak ediliyor. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı kim oldu? Yemekteyiz bu hafta yaşananlar ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacıya dair detaylar haberimizde sizlerle olacak...

YEMEKTEYİZ 7 EYLÜL HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Yemekteyiz programı 15:45'te başlayacak. Birinci açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle olacak.

Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mütevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 33 yaşında olan İsmican Budak aslen Ankaralı'dır. İsmican Budak, kukla sanatçılığı, oyunculuk ve güzellik uzmanı işleriyle uğraşmaktadır.

Emin Çetin

Yemekteyiz'de Haftanın 3. gün yarışmacısı Emin Çetin Apartman görevlisi, Yozgatlı ve 2 çocuk sahibi. 20 yıllık evli.

Müslüm Can Ünal kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Müslüm Can Ünal izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Müslüm Can Ünal Öğrenci ve bekardır. Mesleği aşçılık olan Ünal doğa yürüyüşü yapmayı sevmektedir. 20 yaşında olan yarışmacı aslen Mersinli. Hobileri arasında yüzmek ve bowling oynamak yer alıyor. Genç yarışmacı kendisini hırslı ve zoru seven birisi olarak tanımlıyor.

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Mesleği fizyoterapist olan Toprak bekar olduğunu belirtti. Ayrıca Nalan Toprak'ın futbol hakemliği yaptığı biliniyor. Alt Liglerde maç yöneten Toprak, programda dördüncü gün ekranlarda olacak.

Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mutevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 42 yaşında olan Nevra Aya aslen İstanbul'ludur. Nevra Aya kurumsal iletişim uzmanı işiyle uğraşmaktadır. Aya, 2 çocuk sahibidir.