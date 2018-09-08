Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Eylül Hadi ipucu yayınlandı. Hadi online bilgi yarışmasının sosyal medya hesaplarından yayınlanan ipucundan yola çıkarak sorulabilecek olan sorular 'Kukumav kuşunun türü nedir? Kukumav kuşu hangi kuşun türüdür?' ortaya çıktı. Hadi 8 Eylül ipucuna göre kukumav kuşu, bu akşam Hadi bilgi yarışmasında karşımıza çıkacak olan sorulardan birisi olacak. Her akşam saat 20.30'da oynanan oyun, binlerce lira dağıtmaya devam ediyor. Kukumav kuşu nedir, kukumav kuşunun türü nedir, kukumav kuşu hangi kuşun türüdür gibi merak edilen konular haberimizde siz değerli okuyucularımızla buluşuyor.

KUKUMAV KUŞU HANGİ KUŞUN TÜRÜDÜR? (KUKUMAV KUŞUNUN TÜRÜ NEDİR)

KUKUMAV KUŞU TÜRÜ NEDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hadi Nedir?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.