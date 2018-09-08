Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıntepe ören yerini gezdikten sonra Girlevik Şelalesi’ne giden, “gasefe” adlı tatlıyı yiyen biri nerededir?

Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Altıntepe ören yerini gezdikten sonra Girlevik Şelalesi’ne giden, “gasefe” adlı tatlıyı yiyen biri nerededir? sorusunun cevabı haberimizde.

Yarışma sunucusu Murat YILDIRIM’ın yarışmacıya sorduğu sorunun cevabı aşağıda yer almaktadır.

Sorusunun cevabı: Erzincan



Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.