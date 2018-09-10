Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TDK'da Atasözü ve deyimler sözlüğünde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilmiştir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı TDK'da Atasözü ve deyimler sözlüğünde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilmiştir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... TDK'da Atasözü ve deyimler sözlüğünde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilmiştir? sorusu. İşte cevabı...



TDK'da Atasözü ve deyimler sözlüğünde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilmiştir?

Soru : TDK'da Atasözü ve deyimler sözlüğünde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilmiştir?

A- Horon vurmak

B- horon tepmek

C- horon çekmek

D- horon etmek

Sorusunun cevabı: Birazdan

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.