Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir versiyonunu dinlediğiniz “Shape of my heart” şarkısı hangi şarkıcıya aittir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Bir versiyonunu dinlediğiniz “Shape of my heart” şarkısı hangi şarkıcıya aittir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Bir versiyonunu dinlediğiniz “Shape of my heart” şarkısı hangi şarkıcıya aittir? sorusu. İşte cevabı...



Soru : Bir versiyonunu dinlediğiniz “Shape of my heart” şarkısı hangi şarkıcıya aittir?

Sorusunun cevabı: Sting



Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.