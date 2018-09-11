Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En güzel Hicri Yılbaşı mesajları | Hicri Yılbaşı ne zaman? Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir.

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu Hicri Yılbaşında da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Hicri Yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve Hicri Yılbaşını candan kutlarım.