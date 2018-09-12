Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 12. bölüm önizleme fragmanı yayınlandı mı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Erkenci Kuş'ta heyecan devam ediyor. 11. bölümü ile izleyiciyi yine ekran başına kilitleyen sevilen dizide haftaya neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Erkenci Kuş 12. bölüm önizleme, Erkenci Kuş 12. bölüm fragmanı, Erkenci Kuş son bölüm izle, Erkenci Kuş 11. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor.

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖNİZLEME

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖNİZLEME FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

CAN YAMAN KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜM NELER OLDU?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ 11. SON BÖLÜM İZLE