Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 11-14 Eylül aktüel indirimli ürünler listesi Okulların açılmasına çok az zaman kaldı. Birbirinden renkli ve güzel okul malzemeleri BİM'de. Velililerin yüzünü güldürecek fiyatlarıyla. BİM market aktüel 11-14 Eylül indirimli ürün listesinde çoğunlukla okul malzemeleri yer alıyor. BİM kataloguna göz atar atmaz en göze çarpan ürünler HP marka 2620 ALL İN ONE yazıcı 6 taksit imkanı ile 155 TL'ye, Trust marka Mouse 17,50 TL'ye, Drone corby 179 TL'ye, gibi ürünler oluyor. Okulda bir çocuğa lazım olabilecek her şey BİM indirimli ürünler listesinde var.BİM kırtasiye, okul malzemelerinde neler var? diye merak edenler haberimzden kolaylıkla bulabilir. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu,BİM'de okul malzemeleri ne var? 995 TL'ye Hometech Notebook

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

İşte sizin için incelediğimiz BİM aktüel 11-14 Eylül indirimli okul malzemeleri listesi…İlk olarak okul çantalarını incelediğimizde fiyatlar şöyle sıralanıyor; Ortaokul çantası 23,50 TL'den, Lisanslı çek çekli çanta 28,90 TL'den, lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 24,90 TL'den satışta olacak.

Ayrıca 5 bölmeli kitaplık 6 taksit seçeneği ile 75 TL gibi cazip bir fiyatla katalogdaki yerini almış.

Okul ayakkabısı 23,50 TL'den, spor ayakkabı 23,50 TL'den satışta olacak.

Broşürde birçok kırtasiye malzemesi de bulunuyor. Katalogda yer alan Kırtasiye malzemeleri ise A4 160 yaprak spiralli defter 6,95 TL fiyatı ile 120 yaprak spiralli sert kapak defter 4,95 TL fiyatı ile a4 160 yaprak bloknot 8,50 TL fiyatı ile A4 baskılı 99 kapak defter 2,75 TL fiyatı ile broşürdeki yerini alıyor.

Faber Castell 8'li silgi seti 5,95 TL'ye, 96 sayfa lastikli not defteri 8,50 TL'ye, a4 5 kapaklı spiralli defter 9,95 TL'ye, Faber Castell marka 3 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraştan oluşan okul seti 5,95 TL'ye satışa sunuluyor.

Broşürde yer alan ürünler arasında çift bıçaklı hazneli kalemtıraş 1,95 TL fiyatı ile 3'lü kalem ucu 1,75 TL fiyatı ile Studi marka pastel boya 1,95 TL fiyatı ile BİM aktüel 9-14 Eylül listesinde yerini almış.

Broşürde yer alan ürünler arasında çift bıçaklı hazneli kalemtıraş 1,95 TL fiyatı ile 3'lü kalem ucu 1,75 TL fiyatı ile Studi marka pastel boya 1,95 TL fiyatı ile BİM aktüel 9-14 Eylül listesinde yerini almış.

BİM 9-14 Eylül broşüründe dikkat çeken flaş ürünlerin başında 6 taksit imkanı ile Hometech Notebook Alfa 600 C geliyor.

Phılıps marka tıraş makinesi 99 TL'ye, Trust marka taşınabilir şarj 45 TL'ye, Trust marka kulak içi kulaklık 59,50 TL'ye satışta olacak.

Ayrıca, Casio marka erkek kol saati 129,90 TL, Casio kadın kol saati 89,90 TL, Kappa marka erkek eşofman takımı 75 TL, Kappa marka kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa marka erkek/kadın spor ayakkabıları 49,90 TL fiyatı ile BİM broşürde yerini almış.

Mutfak Grubunda ise; Chef's marka 3'lü sahan seti 67,50 TL'den, 3'lü tava set, 49,90 TL'den satışa sunuluyor.