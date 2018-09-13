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KYK sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? ( KYK SONUÇ SORGULAMA)
13.09.2018 - 09:59 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurularını aldıktan iki gün sonra sonuçları açıkladı. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Sonuçlar, öğrencilere yarın sabahtan itibaren SMS atılarak da duyurulacak. KYK sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
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580202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/580202.aspx
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