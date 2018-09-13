Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm izle, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları, konusu... Oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla göz dolduran Atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. İlk bölümün ardından ekran başındakiler dizinin oyuncu kadrosunu, konusunu, yayın tarihini ve fragmanlarını merakla araştırmaya basşladı. Peki Bir Zamanlar AnadolU'da dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, yayın tarihi, dizinin konusu nedir? İşte tüm merak edilenler...

Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu

Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin oyuncu kadorusu; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'dan oluşuyor.

Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir?

Dizinin konusu şöyle; 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra hayatları sonsuza kadar değişir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta perşemebe günü 20:00'de Atv ekranlarında olacak...