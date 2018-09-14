Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 14 Eylül birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu gibi merak edilen konulara dair detaylı bilgiler haberimizde. Yemekteyiz'in finalinde neler oldu merak ediliyor. Misafirlerine birbirinden güzel ikramlar sunan ve misafirlerinden aldığı puanlar ile haftayı tamamlayan yarışmacılar kaçıncı oldu? Yemekteyiz 14 Eylül kazananı kim? Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada büyük ödül olan 10 bin lirayı kim kazandı?

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 14 EYLÜL 2018 YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TKLAYINIZ

YEMEKTEYİZ 'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 10-14 EYLÜL 2018

AYTEKİN ÇİBUK - 1. gün yarışmacısı

Aytekin Çibuk bey 34 yaşında aslen Iğdırlı. 6 yıllık evli 5 yaşında bir kızı ve 2.5 yaşında bir oğlu var. Plastik malzeme üretimi ve pazarlaması işiyle ilgileniyor.

ŞÜKRAN GÜNEŞ - 2. gün yarışmacısı

Şükran Güneş 29 yaşında. Moda tasarımcılığı işiyle ilgileniyor aynı zamanda söz müzik yazarlığı da yapıyor.

SERKAN GÜLÜK - 3. gün yarışmacısı

Serkan Gülük İnsan Kaynakları Uzmanlığı işiyle ilgileniyor.

ŞÜKRAN DİNDAR - 4. gün yarışmacısı

Şükran Dindar 56 yaşında 3 çocuğu var. 30 yıllık evli olan Şükran hanım emekli.

EBRU BİLGİ - 5. gün yarışmacısı

Ebru Bilgi 37 yaşında, bekar. Bankacılık işiyle ilgileniyor.

SEMPATİK TAVIRLARI İLE PROGRAMA RENK KATAN ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu.

İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı.

Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.