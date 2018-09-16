Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi 16 Eylül ipucu nedir, 16 Eylül Hadi ipucu, 16 Eylül Hadi dergilik gibi konular şu anda internette Hadi takipçileri tarafından araştırılıyor. Yüz binlerce takipçisi olan yarışma Hadi, tüm hızıyla devam ediyor. Her akşam 20.30'da gerçekleştirilen yarışma ile binlerce lira dağıtan Hadi, bu akşam tam 20 bin liralık ödülü takipçilerine sunuyor! Müge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla gerçekleştirilen yarışma, mobil cihazlar üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Yarışmaya katılmak ve büyük ödüle ortak olmak için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Hadi sosyal medya hesaplarından her gün ipucu veriliyor! Peki bugünün ipucu ne? Hadi 16 Eylül ipucu yayınlandı mı? Hadi 16 Eylül ipucu nedir? Detaylar sizlerle...

HADİ 16 EYLÜL İPUCU NEDİR?

Sevilen yarışma Hadi, bugün saat 20.30'da tam 20 bin lira ödül dağıtacak. Para ödülü için iyi bir ipucu elde etmek isterseniz, en zor sorulardan birinin cevabını Dergilik uygulamasındaki Atlas Dergisi'nden şimdiden öğrenebilir ve canlı yayında bir adım öne geçebilirsiniz! Hadi sosyal medya hesaplarından bugüne dair ipucu paylaşılmayacak, ipucu sadece Dergilik'te! İpucunu öğrenmek için Dergilik uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

Sunuculuğunu Müge Boz ve Merve Toy'un yaptığı mobil cihazlar üzerinden canlı yayınlanan yarışmada 20 bin lira gerçek para ödülü 10'ar saniyelik süreler içinde sorulan 12 soruyu doğru yanıtlayanlar arasında paylaştırılacak. Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isterseniz BiP uygulamasını indirip, keşfet kategorisi altındaki Hadi Bilgi Yarışması kanalını takip etmeniz gerekiyor.

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz.

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.