Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'in iddialı yapımı 'Kızım', 19 Eylül akşamı yeni sezonda izleyicilerle buluşuyor. Kızım 1. bölüm izle, Kızım dizisi ilk bölüm izle, Kızım 2. bölüm fragmanı, Kızım dizisi 2. yeni bölüm fragmanı, Kızım dizisi canlı TV8 izle gibi diziye dair bu hafta merak edilenler haberimizde. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan dizi Kızım, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı dizide Demir ile Öykü'nün hikayesi işlenecek. Kızım dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle buluşacak.

KIZIM DİZİSİ 1. İLK BÖLÜM İZLE

Kızım dizisi ilk bölümü ile 19 Eylül akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

KIZIM DİZİSİ İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir.

Tüm bu tesadüflerle hayatın biraraya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

TV 8 ekranlarında çarşamba akşamları ayınlanacak olan Kızım dizisinde pek çok ünlü isim rol almaktadır. Med Yapım - Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta ’nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci’ nin kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı ‘’Kızım’’ dizisi çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

BUĞRA GÜLSOY - DEMİR GÖKTÜRK

Asıl adı Behiç Buğra olan oyuncu 22 Şubat 1982 yılında dünyaya gelen Buğra Gülsoy 36 yaşındadır. Ankara da doğan oyuncu İlköğretim ve lise hayatını Ankara da tamamlamıştır. Küçük yaşlarda sahne hayatına başlayan Buğra Gülsoy 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Kıbrıs’a gittiği yıllarda Kıbrıs Devlet Tiyatrosunda çeşitli rollerde görev almıştır. Ayrıca Kıbrıs Film Derneği kurucularındandır. Fatma Gülün Suçu Ne? adlı dizide oynadığı Vural karakteri ile tanınmıştır. Fatma Gülün Suçu Ne? adlı dizi ile ünlenen Buğra Gülsoy Kuzey Güney adlı dizide de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmıştır.

Buğra Gülsoy Kızım dizisinde Demir Göktürk rolü ile karşımıza çıkıyor. Öykü’nün hırsız ve vurdumduymaz babası olarak karşımıza çıkacak. Demir Göktürk hapisten çıkmak için önce Öykü’yü kullanacak; ancak sonradan Öykü’nün içinde bulunduğu durum nedeniyle onu bırakamayacak.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU - CANDAN

29 Ekim 1989 yılında doğan Leyla Lydia Tuğutlu Almanya Berlin de meydana gelmiştir. Leyla Lydia Tuğutlu Alman bir anne ve Türk bir babanın biricik kızıdır. İlkokul öğretimine Türkiye de başlayan Leyla Lydia Tuğutlu bir zaman sonra piyano eğitimi almaya başlamıştır. 5 yıl müzik aletlerinin çalınması hakkında ders aldı. Bu zaman zarfında bir ajansta modellik yaptı. Anadolu lisesi mezunu olan Leyla Lydia Tuğutlu üniversiteye başladığında konservatuvarı bir kenara atıp modellik ve fotomodellik mesleğine yöneldi,ilgi gösterdi.Halen İstanbul üniversitesinde Alman dili ve Edebiyat öğrencisidir. Atv ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlunun kardeşi Songül karakteri ile ün kazandı daha sonrasında Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Sonrasında Dilibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrol almıştır.

Candan’ Öykü’nün çok sevdiği bir abladır. Candan zengin bir kızdır ancak geçmişte çok büyük acılar çekmiştir. Öykü’nün hastalığı onu çok etkiler ve Öykü’ye yardımcı olmak isterken Öykü’nün babasına aşık olur.

BEREN GÖKYILDIZ - ÖYKÜ

2009 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. İlköğretim düzeyinde öğrenim hayatında devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kocamın ailesi adlı dizide rol almıştır. Daha sonra oyunculuğu beğenilen küçük oyuncu Güldüy Güldüy Show ekranlarında izleyici karşısına gelmiştir. Sonrasında ise Anne dizisinde Melek karakteri ile karşımıza gelmektedir.

Öykü babası ile yaşayan çok tatlı bir kızdır. Dobra bir kız olan Öykü yaşının üstünde ki her konuda bilgi sahibidir ve bu çok bilmiş tavırları onu çok sevimli yapar. Babasının yaşadığı bunalımdan çıkması içinde elinden geleni yapan Öykü sonradan çocuk yaşta Alzheimer hastalığına yakalanır ve her şeyi yavaş yavaş unutmaya başlar.