Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topçu çekiliş sonuçları, Şans Topu 19 Eylül 2018 sonuçları, 19 Eylül Şans Topu sonuçları gibi merak edilenler sizlerle. Şans Topu'nda bu hafta 901. hafta çekilişi gerçekleştiriliyor. Geri sayımın devam ettiği anlarda vatandaşlar heyecanla Şans Topu 19 Eylül sonuçlarını bekliyor. Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşiyor! İşte Şans Topu 19 Eylül 2018 çekiliş sonuçları...

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1, 5 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Şans Topu çekilişlerinde katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon ile çekilişe katılınabilir. Çekilişte ikramiye kazananların, bir yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonuna kadar alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için Milli Piyango İdaresi tarafından ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu çekilişlerine katılım için yaş sınırı bulunur. 18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Şans Topu çekilişi kuponu iki farklı sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar sayılar bulunur. Bu sayı kümesinden 5 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İkinci sayı kümesinden 1’den 14’e kadar sayılar bulunur ve bu sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilerek işaretlenir.

Şans Topu çekilişleri için, her hafta Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon oynanabilir. Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanır. Canlı yayın sonrasında yayın tekrarı ve çekilişte kazandıran sayılar ile büyük ikramiyenin nereye isabet ettiği bilgileri de paylaşılır.