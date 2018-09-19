Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes Nefese 7. bölüm canlı izle, Nefes Nefese 7. bölüm izle, Nefes Nefese 8. bölüm fragmanı, Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı izle, Nefes Nefese Star TV izle gibi Nefes Nefese severlerin araştırdığı konular haberimizde sizlerle... Bu akşam yayınlanan bölümde Rüya'nın annesini bulup bulamayacağı merak ediliyor. Konusu ve oyuncularıyla oldukça beğenilen dizi Nefes Nefese'de romantik anlar yaşanacak. Nefes Nefese 7. bölüm canlı izle, Nefes Nefese Star TV izle, Nefes Nefese full izle gibi ayrıntılar sizlerle...

NEFES NEFESE 7. BÖLÜM CANLI FULL İZLE

NEFES NEFESE 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NEFES NEFESE 8. BÖLÜM FRAGMANI

Nefes Nefese 8. bölüm fragmanı 7. bölümün ardından yayınlanacaktır.

NEFES NEFESE 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NEFES NEFESE 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesine ulaşmak için canını tehlikeye atarak yola çıkan Rüya , kendini bir oyunun içinde bulur. Babası Ayaz Kıran tarafından tutulan sahte annenin tek görevi vardır: Rüya’yı Almanya’ya geri götürmek…

Rüya, annesinin ilk kez görmenin heyecanını yaşarken Yusuf ,Selma’nın yardımıyla kadının geçmişini araştırmaya başlar. Rüya'nın mutluluğuna rağmen Yusuf yavaş yavaş annenin kimliğine ulaşır.

Bu sırada Alacanlara nihayet evdeki hainle ilgili bir bilgi ulaşmış, Salih ve Mercan hainle ilgili bilgi olduğu söylenen CD’yi eve getirmiştir. Şimdi her ikisi de Yusuf'a teslim ettikleri CD’de ne olduğunu öğrenmenin derdindedir.

Attıkları her adımda Atmaca’yı enselerinde hisseden Yasin ve Boran’ın kaçmaktan başka çaresi yoktur. Ancak Boran, Rüya’yı bırakmak istememektedir. Çaresiz kalan Yasin’in yapacağı tek şey vardır: Rüya’dan kurtulmak. Bu sırada sahte anne oyunuyla geçmişin hesabını kapattığını düşünen Atmaca'nın Sultan’la yolları kesişir. Rüya, babasının kendisine oynadığı oyunları anlayacak mı?