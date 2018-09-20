Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşure nasıl yapılır? | Aşure tarifi ve aşure malzemeleri ... En lezzetli tatlılardan bir olan Aşurenin hemen hemen her evde yapılıp dağıtıldığı Aşure günü geldi çattı. Bu yıl 20 Ekim tarihine gelen Aşure gününde Aşure yaparak dağıtmak isteyenler ise Aşure nasıl yapılır? ile Aşure tarifi ve aşure malzemeleri nelerdir sorularının cevaplarına ulaşmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi ve aşure malzemeleri nelerdir sorularını internetten aratanlar için biz de Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi ve aşure malzemeleri nelerdir sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte Aşure nasıl yapılır? ile Aşure tarifi ve aşure malzemeleri nelerdir sorularının cevapları...

AŞURE TARİFİ

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır.

Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşurenizi kaselere alarak, üstünü nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz.