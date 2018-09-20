Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümü ile geri dönen Çukur'da Cumali ile Karakuzular merak ediliyordu. Cumaali, ailesinin intikamını almak için cezaevinden firar etmiş ve Çukur'a geri dönüp Yamaç'ı bulmuştur. Fakat mahalle artık Karakuzuların hakimiyetindedir. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali'nin intikam almak için yaptıkları mahalleyi bir felakete, savaşa doğru sürüklemektedir. Ya Yamaç ile Cumali teslim olacaklar ya da her gün bir kişi infaz edilecek. İşte Çukur 35. yeni bölüm fragmanı...

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ÇUKUR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.