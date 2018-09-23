Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 - BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, açılış kapanış saatleri ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Her hafta birbirinden farklı onlarda ürünlerdeki indirimleriyle gündeme gelen BİM ve A101'in çalışma saatleri, saat kaçta açılıp kaçta kapandığı kamuoyu tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Bu marketlerin haftaiçi ve haftasonu çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki BİM v A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM-A101 açılış-kapanış saatleri...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

“A101 harca harca bitmez” sloganı ile "Hard discount” konseptinde işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, BİM KAÇTA KAPANIYOR?

1995 yılında faaliyetine başlayan BİM market Türkiye'nin hemen hemen her yerinde magazaları ile haftaiçi ve haftasonları aynı çalışma saatlerinde hizmet veriyor. BİM'in, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 magazası bulunuyor. Teknolojik ürünleri piyasa değerinin yüzlerce lira altında fiyatlara satışa sunan BİM ürünleri kaçırmak istemeyenlerin sıkı takibinde. Özellikle BİM Aktüel ürünler kategorisi, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu kampanyalarda giyimden, mutfak ihtiyaçlarına, teknolojik ürünlerden, bebek arabalarına kadar birçok farklı müşteri tipine hitap eden ürünler bulunuyor.

BİM'in tüm marketleri tüm illerde 12 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Öğle tatilinde personel dönüşümlü olarak çalıştığı için market kapanmıyor. Sadece cuma günleri cuma namazı bitimine kadar kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00