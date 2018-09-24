Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kestane karası fırtınası, Meteoroloji'nin yaptığı son dakika değerlendirmelerinden sonra gündeme geldi. Vatandaşları uyaran Meteoroloji, kestane karası fırtınasının yarından itibaren etkili olabileceğini bildirdi. Peki kestane karası nedir? Kestane karası fırtınası nedir? Kestane karası ne zaman olur, hangi ay olur? 2018 kestane karası fırtınası ne zaman, ayın kaçında olacak?

KESTANE KARASI NEDİR? KESTANE KARASI FIRTINASI NEDİR?

Fırtına rüzgârın hızlı bir şekilde esmesine denir. Rüzgâr hızı 27 knot üzerine çıktığında, yani 7 bofor ve üzeri olduğunda fırtınamsı rüzgar, 34 knot üzerine çıktığında, yani 8 bofor ve üzeri olduğunda rüzgara artık fırtına denir. En bilinen fırtına çeşitlerinden biri de kestane karası fırtınasıdır. Karadeniz'in meşhur fırtınası olan kestane karası fırtınası zaman zaman İstanbul'da da etkili olmaktadır.

KESTANE KARASI KAÇ GÜN SÜRER?

Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınası yaklaşıyor. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek.

NEDEN KESTANE KARASI?

Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir.