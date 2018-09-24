Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandokyadis Sezonu 6. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor. Fenerbahçe Beşiktaş periscope izle, Fenerbahçe Beşiktaş maçı periscope yayını, Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle, FB BJK maçı periscope şifresiz mi gibi maçı izlemek isteyen futbolseverlerin arattığı konular ile ilgili detaylar haberimizde. Ligde iki galibiyet ve üç mağlubiyet ile altı puan alan ve 13. sırada bulunan Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor. Üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile 5. sırada olan Beşiktaş ise deplasmanda alacağı galibiyet ile gülmek istiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair detaylar sizlerle...

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında bu akşam sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Fenerbahçe'de deneyimli savunma oyuncusu Srktel sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 56. maça çıkıyor. Geride kalan 54 maçta sarı-lacivertliler 21, siyah-beyazlılar 18 galibiyet aldı. Ülker Stadı'ndaki 37 lig maçında Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında elde etti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 16 derbide Beşiktaş'a yenilmedi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında üç farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 55 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar Ülker Stadı'nda 37 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evinde 50 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 44 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, evindeki son 16 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'tan "farklı" galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.