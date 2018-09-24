Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı mobil izle, Fenerbahçe Beşiktaş maçı telefondan izle, Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle, Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz izle gibi maça dair merak edilen ve futbolseverler tarafından aratılan konular haberimizde sizlerle buluşuyor. 24 Eylül akşamı Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmaları Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Ülker Stadı'nda siyah beyazlı ekibi konuk edecek olan Fenerbahçe, derbiden galip ayrılarak kötü gidişe son vermek istiyor. Beşiktaş ise Kadıköy'de alacağı galibiyet ile gülmek istiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı izlemek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilirler.

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Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 124 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, son 22 maçta 4 kez kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.

Son maç yarıda kaldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son derbi, geçen sezon yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş sahaya çıkmayınca, 3-0 hükmen mağlup sayıldı

25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu.

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı son idmanın ardından netleşecek.

Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.