Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk sezonunda fenomen haline gelen dizi Ufak Tefek Cinayetler, ikinci sezona da bomba gibi başladı! Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle linki haberimizde sizlerle buluşuyor. UTC takipçileri heyecanla 34. bölümü bekliyordu. Kerim Adil Sağlam'ın kendisine sunduğu teklifi değerlendiren Merve, büyük bir ikilemde kalıyor. Peki, Merve ne yapacak? Sarmaşık'ta 34. bölümde neler olacak? 25 Eylül Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümü izlemek için bekleyenler için bekleyiş sona erdi! Reyting rekorları kıran diziyi izlemek için haberimizdeki linki kullanabilirsiniz! İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm canlı izle, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm izle, UTC Puhu, Star TV, YouTube izle...

“Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri” sloganıyla yeni sezona başlayan dizide 33. Son bölümde şunlar yaşandı:

Edip'in cinayeti sonrası sorgulamalar başladı. Oya suçu üstlendi ve Edip'i öldürdüğü söyledi. Hakim Oya'nın tutuklanmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemelerde olayın kaza olduğuna kanaat getirildi. Oya serbest bırakıldı ‘Size her şeyi anlatacağım' diyerek polise ifade vermeye başladı. Sarmaşık davası yeniden açıldı. Çünkü Elif Işık'ın partide olduğu ve zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.

KERİM İLE OYA KARŞILAŞIYOR

Diğer yandan, El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Oya, Edip'in mezarında karşılaştı Kerin Adil, Edip'in öğrencisi olduğunu söyledi. Edip'in anısına Oya ile samimiyetini de ilerletiyor.

BURCU, ARZU'YA KOMŞU OLUYOR

Pelin ile Taylan'ın üniversite arkadaşı Emre Arzu'nun yan komşusu oluyor. Üstelik Emre ile beraber nişanlısı Burcu da geliyor. Bir yanda Arzu ve ailesinin mutlu aile tablosu diğer yanda aldatıldığı kadın Burcu ile yeni bir adam..

SARMAŞIK'TA İFADE VAKTİ

Polis harekete geçti ve Elif Işık cinayetinde adı geçenleri emniyete ifadeye topladı. İfadeler alınırken Burcu zehirlenme olayını öğrenince kendi koyduğu zehrin Elif Işık'ı öldürdüğünü öğrenir. Ayrıca Pelin o günü hatırlar. Çünkü zehri Burcu için kullanmak istemiştir. Merve ifade verirken Elif'i tanımadığını söyler. İfade verenler arasında Oya, Serhan, Mehmet. dışında doğruyu söyleyen olmaz.

EDİP'İN CİNAYET GÜNÜ O ODADA KİM VARDI?

Sorguda Edip'in cinayet günü de konu olur. O gün o odada kanaması başlayan Merve ilk odadan çıkan olur. Ardından Pelin ile Taylan çıkar. Sonrasında ise Mehmet ile Arzu. Merve'nin anlatımına göre en son da Merve ile Serhan çıktı. Ancak sonrasında neler olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Serhan Oya'ya bakmak için banyoyu kontrol ettiğini ama Oya'nın orada olmadığını söyledi. Aslında Oya'nın o sırada odasında olduğu ve çığlık seslerini duyduğu görülüyor.

Polis ifadelerin birebir aynı olmasından şüphelenir. Verilen ifadelerin hazırlanılmış olduğunu düşünür. Anlatılan ifadelerde bir tek Oya'nın hikayesi ayrı olarak kabul ediliyor. Çünkü odadan en erken çıkan odur.

KERİM SAĞLAM İLE SERHAN KARŞI KARŞIYA

Serhan eskiden beri gittiği Mehveş hanımların çiftliğinin Kerim Sağlam'a olan borçlar nedeniyle satılacağını öğrenir. Kerim Sağlam'a yeri satın almak için gider. Ancak Kerim Oya'dan söz edince işler değişir.

MERVE'NİN ‘HOŞBULDUM' PARTİSİ

Merve Sarmaşık'a dönüşün bir parti ile kutlar. Herkes oradadır. Tüm eski düşmanlar karşı karşıya gelir. Merve, partide gördüğü Kerim Sağlam'ı tanımadığını söyler. Ama aslında çok iyi tanıyordur. Çünkü ikisinin üniversiteyken ilişkileri vardır. Merve, Kerim'in ailesi iflas ettiği için Serhan'ı seçmiştir.

ELİF IŞIK'IN CİNAYETİNİ BAŞKASI ÜSTLENDİ

Polise teslim olan bir isim Elif Işık'ı öldürdüğünü söyler. Polis durumun farkındadır. Eğer katil bulunursa cinayet dosyasının kapatılacağı bilindiği için sözde katili tutanın kim olduğu aranmaya başlar. Teslim olan kişi birinin bahçıvanı çıkar. Polis harekete geçer ve Serhan’ı gözaltına alır.