Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 aktüel indirim kataloğu, indirimli ürünler ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. 27 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok uygun ve son teknoloji fırsatlarıyla karşımıza çıkıyor. İndirimlerin başladığı bugün, vatandaşlar tarafından hangi ürünlerin indirimde olduğu merakla araştırılıyor. A101 27 Eylül 4 Ekim 2018 kataloğunda yer alan ürünleri kaçırmayın. A101 haftanın ürünleri arasında neler var? sorusunun cevabı haberimizde. Peki A101 aktüel, indirimli ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte detaylar...

A101 27 EYLÜL - 4 EKİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

27 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

A101 aktüel 27 Eylül 2018 kataloğunun ikinci sayfasını inceledğimizde ise gerçek anlamda muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin başını ise Singer Dikiş Makinesi çekiyor. Bir çok özelliği ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. 27 Eylul 2018 A101 aktuel katalogunda müşterileri bekleyen ürünler arasında tekstil ürünleri de var. Polar Battaniye 11,95 TL. Ayrıca Bayan Soket Çorap, Bayan Dizaltı Pantolon Çorabı, Bayan Külotlu Çorap gibi ürünler de müşterileri bekliyor. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. A101 27 Eylül kataloğunda minikleri sevindirecek ürünlerde unutulmamış. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL. Ayrıca sayamadığımız LED TV, Cep Telefonu, Klavye, El Aletleri ve Cep Telefonu Aksesuarları gibi onlarca indirimli ürün de 27 Eylül a101 kataloğunda yer alıyor.

Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşlar her hafta haftanı fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor.

A101 TOSHIBA TELEVİZYON SATACAK!

A101 27 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği 124 ekran Toshıba 49L2863DAT 49 inç Full HD Smart LED TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.

A101 aktüel indirimli ürünler listesi birbirinden güzel ürünlerle dolu. İşte onlardan birkaçı;

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. Polar Battaniye 11,95 TL. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL.

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."