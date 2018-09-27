Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Umut Yeter dizisi 27 Eylül akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Umut Yeter konusu, Bir Umut Yeter oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Bir Umut Yeter oyuncuları arasında Esra Bilgiç Töre dikkat çekiyor. Bir Umut Yeter Derya kimdir? Bir Umut Yeter Derya gerçek adı nedir? Esra Bilgiç Töre kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parlayan güzel oyuncu ile ilgili detaylar sizlerle...

BİR UMUR YETER DERYA KİMDİR?

Birbirinin kaderinde olan insanları durmadan kesiştiren hayatı anlatacağız. Derya’nın babası, iki kız kardeşi ve manevi abisiyle çok güzel bir hayatı var. Derken İstanbul’da bir aşiretin oğluna âşık oluyor ve babası karşı çıksa da onunla evleniyor. Aradaki buzları eritmek amacıyla Köyceğiz’e döndüğü gece çok kötü bir olay yaşanıyor. Çocuğu ve eşinin ölüm haberini alıyor. Bu inanılmaz zor bir sürecin, aynı zamanda yeni bir umudun başlangıcı oluyor.

ESRA BİLGİÇ TÖRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Ankaralı olan Esra Bilgiç Töre, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde iki sene okuduktan sonra Bilkent Uluslararası İlişkiler’i kazandı. Eğitimine bu bölümde devam ediyor. Arkadaşlarımın ve ailemin desteğiyle bir cast ajansına kayıt oldu. 1 sene küçük eğitimlerle kamera önüne alışmaya çalıştı. 21 yaşında ilk işimin teklifini aldı. Böylece İstanbul macerası başladı.

Oyunculuk kariyerine üniversite mezuniyetinden sonra başlayan Bilgiç'in kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun olarak rol almaktadir.

21 Ekim 2017 tarihinde Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı, nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu.