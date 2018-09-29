Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 29 Eylül sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango sonuçlarını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango sorgulama, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango 29 Eylül sonuçları, MPİ çekiliş sonuçları, MPİ çekiliş sonucu sorgula, Milli Piyango sonuçları tam liste, Milli Piyango çekiliş sonuçları gibi konularla internette arama yapıyorlar. Son yapılan çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Bugün yapılacak olan çekilişte neler olacak merakla bekleniyor. Her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeye sahip olma umuduyla ekranları başında çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, bu hafta da sonuçları için bir hayli heyecanlı gibi görünüyor. Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango sorgula, Milli Piyango 29 Eylül sonuçları gibi merak edilenler haberimizde sizlerle...

29 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Eylül Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak çekiliş ile Eylül ayının son Milli Piyango çekilişi yapılacak ve 29 Eylül Milli Piyango sonuçları belirlenecek. Milli Piyango biletinizi haberimizde bilet sorgulama ekranı ile anlık ve güncel olarak sorgulayabilirsiniz. Son Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Peki 29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango çekilişi canlı yayını ile sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin bir kısmı canlı yayında yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. İlk aşama 17.00'da başlıyor. Önemli olan ve herkesin beklediği 2. aşama ise 18.00'da canlı yayında yapılıyor. 2. kısımda 29 Eylül Milli Piyango çekilişine ait amorti sayıları, 2.5 milyon TL ve 200 bin TL olan büyük ikramiyelerin çekilişi yapılıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Eylül Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29 Eylül'ü seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Eylül Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.