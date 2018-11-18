Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı yeni bölüm son bölüm full izle, 1 Litre Gözyaşı 8. bölüm fragmanı izle... Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyici ile buluşan sevilen dizi 'Bir Litre Gözyaşı' ile ilgili 'Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı yeni bölüm son bölüm full canlı izle' gibi konular araştırlıyor. Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in yer aldığı uyarlama dizi, özellikle sosyal medyada çok konuşuluyor ve büyük beğeni topluyor. Cihan'ın hikayesini konu alan dizide bu hafta neler olacağı büyük merakla bekleniyor. Hastalığı ile ilgili neler yaşayacağını, hayatını nasıl etkileyeceğini merak edenler Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanları ile bu bölüme dair ipuçlarını aldı! Ali ve Mahir, Cihan için neler yapacak? Fragmanları izleyenler heyecanla bekliyor! Bir Litre Gözyaşı canlı izle, Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı son bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı 8. bölüm fragmanı gibi detaylar sizlerle...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 7. YENİ BÖLÜM İZLE (1 LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM İZLE)

BİR LİTRE GÖZYAŞI 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hasatsı olduğunu öğrenir. Bu haber Cihan'ı kahreder. Zira hareketlerindeki dengesizlik ve objeleri kavrayamamasının nedenini öğrenmiş olur. Ali'nin ilgisizliğindeki neden de böylelikle ortaya çıkar. Cihan'ın hastalığından ötürü ondan ayrılmaya karar veren Ali, yarı yolda bırakmıştır. Fakat Mahir, aynısını yapmayacaktır ve en büyük destekçisi o olacaktır. Ailesinden hastalığını bildiğini saklayan Cihan, bunu herkese açıklama niyetindedir.

Öte yandan Figen ile Muzo arasındaki problemler devam eder. Cihan'ın hastalığını öğrendikleri andan itibaren birbirlerini yıpratan ikili, eski günlerini aramaktadırlar. Figen, arkadaşının cesaretlendirmesiyle Muzo'ya ulaşmak istese de Muzo tarafından aynı beklenti karşılanmaz.

Cihan, kalan günlerini güzel geçirmekte ısrarcıdır. Tüm dileklerini kağıda yazar ve bir kutu içine koyarlar. Rastgele çektikleri dileği, gelinlik giymektir. Mahir, Cihan'ın bu dileğinin karşılıksız kalmasını istemez. Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Cihan, bu teklif karşısında çok mutlu olur. Mahir'in bu çabası, Cihan'ı duygulandırır.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Miray Daner (Cihan Yürekli)

Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.

MİRAY DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Miray Daner çocuk yaşta sinema tecrübesi yaşadı ve Dersimiz Atatürk filminde rol aldı

Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar’ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Miray Daner’i geniş bir hayran kitlesine ulaştıran Vatanım Sensin’deki Hilal karakteri oldu.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandıran Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

BİR LİTRE GÖZYAŞI ÖNCEKİ HAFTA NELER OLDU?

Cihan ve arkadaşları, Ballıkayalar Kanyonu’na giderler. Orada yaptıkları kamp sırasında Mahir ile dertleşirler. Mahir’in hüzünlü yüzünü orada gören Cihan, ağabeyini nasıl kaybettiğini öğrenir. Ali, Mahir ile Cihan’ın yakınlığını fark etse de buna ses çıkarmaz.

Gençlerin kayalıklarda yaptıkları tehlikeli yürüyüş, herkes için şok edici bir şekilde sonuçlanır. Ali’nin arkasından yürüyen Cihan, onun uzattığı elini tutamaz ve aşağıya düşer. Ufak burkulmalarla kazayı atlatan Cihan, hastaneye kaldırılır. Beyincik dejenerasyonunun artan etkileri her geçen gün Cihan’ın hayatını daha zorlaştırmaya başlar. Cihan, kendisinde olan bu değişimlere anlam veremezken yaşadığı talihsizliği atlatmaya çalışır.

Muzo ve Figen, Cihan’a gerçekleri anlatmaya karar verir. Cihan’ın hastalığını söylemeye hazırlanırlarken, Figen’in annesinin eşi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kimsenin bilmediği bir gerçeği itiraf eder ve her şeyin seyri bir anda değişir.

Mahir’in, Cihan’a ilgisi olduğunu fark eden Ali, Cihan’a bir yüzük alır. Cihan, gördüğü bu sürpriz hediye karşılığında oldukça şaşırır. Ali, Cihan’ın kendisine bağlandığını düşünse de bu kadar kolay olmaz. Zira Cihan, Ali’nin yüzüğünü takmamaktadır ve Ali’nin bu gerçeği Mahir’den öğrenmesi aralarında büyük bir kavgaya neden olur.