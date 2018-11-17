Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 39. bölüm izle, Kadın son bölüm full izle, Kadın 40. bölüm fragmanı izle... Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi Kadın, 13 Kasım akşamı 39. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Son bölümlerde Bahar'ın hastalığı ile duygusal anlar yaşatan dizide Bahar ameliyat sonrası sağlığına kavuşuyor. Bahar'ın hastalığı sırasında gelen Sarp'ın yaşadığı haberini vermek için biraz iyileşmesini bekleyen aile üyeleri ise artık harekete geçiyor! Bu bölümde Bahar gerçekleri öğrenecek mi? Şirin'in verdiği ilik ile hayata tutunan Bahar, Şirin'i affedebilecek mi? Kadın 39. bölüm izle, Kadın son bölüm full izle, Kadın 40. bölüm izle, Kadın yeni bölüm fragmanı izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor.

KADIN 39. BÖLÜM İZLE (KADIN SON BÖLÜM FULL İZLE, KADIN 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE)

KADIN 39. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadın 39. bölüm 13 Kasım akşamı diziseverlele buluşuyor. Geçen hafta Bahar'ı uyurken gören Sarp, izleyicileri ekran başında gözyaşlarına boğmuştu. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde Bahar'a Sarp'ın yaşadığı söylenecek mi heyecanla bekleniyor! Diğer yandan ise Pırıl'ın Enver'le konuşması fragmanlarda izleyicile sunuldu. Şirin'in tüm yaptıklarını öğrenen Enver büyük tepki gösteriyor ve Şirin'i kovuyor! Şirin bu sefer neler yapacak? Suat'a mı gidecek merakla bekleniyor! İşte Kadın 39. bölüm izleme linki... Tek tıkla Kadın 39. bölüme ve Kadın 40. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz!

KADIN 38. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'i Sarp'ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

KADIN ÖNCEKİ HAFTALARDA BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'da geçen hafta Bahar'ın hastalığının ilerlediğine şahit olduk. Aynı zamanda Sarp, Enver'den ailesine dair çok önemli bilgiler elde etti. Şirin ise Enver'e söylediği yalanların ortaya çıkmasının ardından evi terk etti. İşte bölüm özeti...

Sarp, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şoke olmuştur. Artık Sarp'ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Karşılaştığı bu manzaradan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve Suat'tan hesap sormaya gider. Sarp'ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Emin olabileceği tek kişi vardır o kişi de Enver'dir. Ağlayarak Enver'in kapısına dayandığında ise kapıda Arif ile karşılaşır. Arif'in ise Sarp'ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN DİZİSİ DORUK KİMDİR? (ALİ SEMİ SEFİL KİMDİR?)

17 ocak 2013 tarihinden dünyaya gelen genç yetenek Ali Semi Sefil henüz 4 yaşında. Bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen iyi performans gösteren Ali Semi Sefil instagram'da da sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

KADIN DİZİSİ NİSAN KİMDİR? (KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?)

Kübra Süzgün, Kadın dizisinde Bahar’ın kızı Nisan’ı canlandırmaktadır.

Kübra Süzgün kimdir, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başarak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.