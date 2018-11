Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıklamasının ardından henüz 1 ay geçmemişken, One Direction adlı müzik grubunun eski üyesi Zayn Malik de son röportajında yaptığı açıklamaya göre kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıklaması tüm hayranlarını üzdü. Peki Zayn Malik nerelidir kimdir ne iş yapar?

One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını açıkladı ve "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum" dedi.

'İYİ BİR İNSANSANIZ HER ŞEY İYİ GİDER'

"Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum" diyen Malik ayrıca, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.

'KENDİNDEN UTANMALISIN'

Batı Yorkshire'da Müslümen bir ailede büyüyen ve manken Gigi Hadid'in sevgilisi olan Malik, "Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum" dedi.

Malik'in söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kendinden utanmalısın" derken, başka bir Twitter kullanıcı ise Malik'in inancının insanların Müslümanlık hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye yardımcı olduğunu belirterek, aldığı karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı. Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlıgı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu. O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti. Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı. Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.