Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın tabiriyle sistemde ‘radikal’ değişiklikler geliyor. Dün Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olan Saraç, milyonlarca adayı ilgilendiren değişiklikleri açıkladı. Buna göre, yeni düzenlemelerden satır başları şöyle:

∂ Meslek lisesi öğrencileri 2 yıllık bölümlere sınavsız geçiş yapabiliyordu. Koalisyon hükûmeti zamanında başlatılan ve 14 yıldır yürürlükte bulunan bu uygulamaya son veriliyor. Meslek liseliler de mecburen sınava girecek. Yalnız bu adayların ortaöğretim başarı puanına 0,06 düzeyinde bir ek puan verilecek. Meslek yüksekokullarının rotasını belirlemek için danışma kurulu oluşturulacak. Şehrin ekonomisine yön verenler yeni bölümlerin açılmasında fikirleriyle katkıda bulunacak.

∂ Bazı öğretmenlik programları ilk basamak sınavı olan YGS’den öğrenci kabul ediyordu. Bu uygulama da bitiyor. Artık hepsi ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’ndan aday alacak. Mesela, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğine YGS-1’den değil MF-1’den, okul öncesi öğretmenliğine YGS-5’ten değil TS-1’den tercih yapılacak. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri için de aynı durum geçerli olacak.

∂ Daha önce tıp ve hukuk fakülteleri için başarı sırası şartı getirilmişti. Artık öğretmen kalitesini artırmak amacıyla eğitim fakülteleri için de aynı şart gelecek. Türkiye sıralamasında 240 binden aşağısıda kalan bu programlara giremeyecek. Daha önce 600 bine giren birisi sınıf öğretmenliğine kabul edilebiliyordu. Bu, artık hayal olacak.

∂ Öğrencilere LYS’de az sayıda da olsa açık uçlu soru yöneltilmeye başlanacak.

3.850 ihraç 16 iade

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Üniversitelerden FETÖ sebebiyle 3 bin 850 akademik, 947 idari personel, toplamda 4 bin 797 kişi ihraç edildi. İtiraz edenlerden 16’sı geri döndü. 2 bin 946’sı hâlen açıkta. Yükseköğretimde öğrenci sayısı 7 milyon 300 bine dayandı. Bunun yüzde 35’e yakını meslek yüksekokulları öğrencisi.