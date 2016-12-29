Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Aralık Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-6) 17 Aralık'ta gerçekleştirildi. Ehliyet Sınav Sonuçları az önce MEB'in internet sitesinden açıklanı. 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. İşte sürücü adaylarının günlerdir heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları 22 Aralık'ta adayların erişimine açıldı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları 22 Aralık'ta adayların erişimine açıldı.



2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)



KADIN SÜRÜCÜ ADAYLARI PARKTA ZORLANIYOR

Sürücü Kursları ve Eğitimleri Federasyonu Başkanı Lokman Yıldırım, yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2013'te Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldığını anımsattı.

Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet sınavlarının, Avrupastandartlarınakavuştuğunaişaret eden Yıldırım, yazılı aşamadan sonraki direksiyon uygulamasınavındaadayların, bazı hataları bir, bazılarını daiki defayaptığındasınavdan başarısız sayıldığını anlattı. Sürücü adaylarının kalkış sinyalini vermemesi, kemerini takmaması yadaar abayı ilk çalıştırdığındas top ettirmesi halinde sınavın o andasonaerdirilip adayın başarısız sayıldığını belirten Yıldırım, uygulamasınavındageri manevrave iki dubaarasınageri ge park etme zorunluluğunun dage tirildiğini söyledi. Bu k ategorilerde kadın adayların başarısız olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemeler le artık cüzdandaehliyet dönemi kaandı. Özellikle temmuz ayından itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafiğe çıkabilecek ve aracını kullanabilecek donanımdadır. Hiçbir adayımızın mezun olduktan sonraartık araç sürmeyle ilg ili bir problemi yoktur. İki dubaarasınakesinlikle yanaşamayan düz geri gidemeyen, aracını hareket ettirirken herhangi bir hatayapan adayın sınavı hemen iptal ediliyor, diğer adayın randevu saati bekleniyor."

EHLİYET SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK - Ehliyet sınavlarındageçen yıl 120 olan soru sayısı 60'a, 150 dakikaolan sınav süresi de 75 dakikayaindirilmişti. Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısındadeğişiklik yapıldı. Bunagöre sınavlardaki soru sayısı 60 'tan 50 'ye indirildi. Bunaparalel olarak da75 dakikaolan sınav süresi de 60 dakikaolarak yeniden belirlendi. İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılan sınavdan itibaren geçerli oldu.