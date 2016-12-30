Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 ALES sınav sonuçları yılın son günlerinde açıklandı.Yayınlanan açıklamaya ÖSYM'nin resmi sitesinden ALES sonuçlarına ulaşabilirsiniz.ALES sonuçlarına 22:35 saatinde açıklanmış olan sonuçlara haberimizde mevcuttur.Akademi hayalleri olanlar ALES sonuçlarına hemen aşağıdaki linke tıklayarak sayfamızdan tek tıkla öğrenin.30 Aralık 2016 tarihinde kimler akedemi hayallerine ALES sonuçlarıla bir adım daha yaklaştı bakalım tüm detaylar ve merak ettikleriniz haberimizde.Tek yapmanız gereken T.C kimlik numaranız ve şifrenizi girerek ALES sonuçlarına ulaşmak 18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

ALES SINAV SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavı, ilkbahar döneminde 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları ise sınavdan 17 gün sonra, 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşmişti. Bu yıl yapılan sınavda geçtiğimiz yılın açıklanma tarihi baz alınırsa, sonuçların 4-5 Ocak tarihlerinde duyurulucağı öngörülebilir.

18 Aralık 2016 tarihinde Pazar günü gerçekleştirilen ALES sonbahar sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusu sıkça aratılmaya başladı. Tahmini olarak sonuçların Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. ALES sınavına dair tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Son dakika ÖSYM açıklamalarından haberdar olabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ÖYP NASIL HESAPLANIR?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır.

ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50'si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınır. Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10'a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20'si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25'i, Alan Sınav Puanının % 40'ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınır.

ÖYP ile araştırma görevlisi alımları yakın dönemde beklenmemektedir. YÖK'ün yeni bir sistem üzerinde çalıştığı ve yakında ilan edeceği bilgisi basında yer almıştır.

ALES SINAVI BAŞARI PUANI

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca sınavda puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu 2016-SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU 2 sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

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