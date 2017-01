Türkiye Gazetesi

MEB TEOG 2017 sınav sonuçları bugün açıklacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23-24 Kasım 2016 tarihinde 8. sınıf öğrencileri için yapılan, ''TEOG 1. dönem sınavı ne zaman açıklanacak'' sorusunun cevabını merakla bekleyen milyonlarca öğrenci için, MEB'den resmi açıklama geldi. Peki TEOG sınav sonuçları açıklandı mı? 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin ter döktüğü TEOG birinci dönem sınav sonuçları için MEB, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, TEOG 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesinlik kazandı. İşte TEOG 1. dönem sınav sonuçları için yapılan açıklama...

TEOG 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

MEB tarafından gerçekleştirilen TEOG sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu 23 Kasım'da gerçekleştirilmişti. 24 Kasım'da ise TEOG 2. gün oturumu gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavlarda sırasıyla Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına girdi.

Öğrencilere her bir sınav için 40 dakika süre verildi ve oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başladı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in sitesinde bulunan Sorgu Ekranı'na 11 haneli T.C Kimlik No, gün ay yıl olarak doğum tarihinizi yazarak TEOG sonuçlarınızı veya yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinde bugün duyurulacak.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ortaokul 8’inci sınıflara uygulanan 23-24 Kasım’daki TEOG birinci dönem oturumlarına katılamayan ve geçerli nedeni olan öğrencilerin girdiği mazeret sınavları ise 17-18 Aralık’ta yapıldı. Peki, 1 ay daha geç yapılan mazeret sınavları ne zaman açıklanacak? Mazeret sınavları da dahil olmak üzere tüm TEOG sonuçları aynı anda MEB’in resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi.İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından ‘Merve’nin babaannesi’ ve Türkçe testindeki ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.

İŞTE O İTİRAZLAR

Change.org’da başlatılan imza kampanyalarında iptali istenen sorular ve gerekçeleri şöyle:

-Matematik testi A kitapçığı, ‘K ve L sayı doğrusu’ ile ilgili soru: Bu konu ilk dönem TEOG müfredatında bulunmuyor.

-Türkçe testi A kitapçığı, ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soru: Kelimenin anlamı soruda doğru kullanılmamış.

-İngilizce testi A kitapçığı, müzik aletleriyle ilgili soru: Sorudaki müzik aletleri müfredatta yok.

-Din kültürü ve ahlak bilgisi ‘Merve’nin babaannesi’ sorusu: Sorunun iki doğru cevabı var.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde

gerçekleşecek.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.

AĞIRLIKLI ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.