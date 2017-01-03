Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi(AÖL) 1. dönem sınavlarına az kaldı. MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri belli oldu. Peki Açıköğretim lisesi ilk dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınavlarıyla ilgili tüm detaylar... Sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 1. dönem sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar, sınav giriş yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri bugün (3 Ocak 2017) adayların erişimine açıldı.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak. Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınavı ise 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ PANELİ İÇİN TIKLAYIN



SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

3 İLDE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI'NA KAR ENGELİ

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları iptal edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van ve ilçelerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sınav iptal kararının alındığını, sınav tarihinin bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Lise Sınavları'nın ertelendiğini duyurdu.