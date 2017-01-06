Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınav giriş belgesini AÖF kendi sitesinde açıklandı, sınav yerleri bugün belli oldu. Sınava girecek öğrenciler, Açıköğretim'in sitesine girerek belgeyi alabilir veya da fakültenin bürolarına giderek, belgeyi çıkartabilirler. Sonbaharda Fakülte, sınav takvimini yayımlamıştı. Vize sınavları 26 ve 27 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşmişti. Finaller ise 14 ve 15 Ocak 2017’de yapılacak. Bahar vize sınavları 15 ve 16 Mayıs 2017’de; Bahar finalleri sınavı ise 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Öğrenci sınava girdikten ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavdan çıkamaz. Öğrenci son 5 dakika önce çıkarsa, sınava alınmayacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fakülte sınavları olduktan sonra ilk 15 gün içinde açıklamamaktadır. Sonuçlar için en erken tarih 30 Ocak 2016.

Tek ders sınavı sona erdi: Üç ders sınavı dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Sisteme kayıtlı olan 1.5 milyon öğrenciye müjdeli haber verdi. Gündoğan “Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı” dedi. Ve uyardı: Bu sistem tüm uygulamalarda geçerli değildir!



Üç ders sınavından kimler yararlanamıyor?

Öğrenci üç dersten DZ, YZ notu almışsa, o öğrenci üç ders sınavından yararlanamıyor. Öğrenci uygulamalı derslerde de bu sistemden yararlanamıyor. Uygulamalı dersler: Laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri olan dersler)

Önemli not: Yeni sınav sisteminden yararlanılması için o öğrencinin o derslerle ilgili kayıt yaptırması gerekmektedir.



Yeni sınav sistemi (Güncelleme)

Yüksek Öğretim Kurumu yeni sistem doğrultusunda 4 yanlış bir doğruyu eksiltecek. Bu sistem ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılmaktadır. Aynı sistem artık Açıköğretim’de okuyan öğrencielr için de geçerli olacaktır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, YÖK’in AÖF’te bir standart oluşturmak istediğini söyledi. Gündoğan, 2016 yılından itibaren bu sistem, usul ve esaslara göre yapılacağını, 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini ve ona göre sonuçların açıklanacağını dile getirdi. Bu sistemi sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde olacağını söyledi.

Her yanlış cevapta kaç puan gidecek?

Bu sistem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürürken, 0.25 puan sistemi geliyor. Tek soruyu yanlış yapan öğrenci 0.25 puan doğru hanesinden düşecek.