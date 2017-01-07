Sınava giremeyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.
Sınava giremeyen öğrencilere müjde
07.01.2017 - 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınava giremeyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak.
Etiketler : Sınav,
435947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/435947.aspx
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