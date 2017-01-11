ÖSYM 2016-TUS sonuçları açıklandı... ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.
TUS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı (2016-TUS Yerleştirme Sonuçları)
11.01.2017 - 19:45 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme sonuçları linki haberimizde...
ÖSYM 2016-TUS sonuçları açıklandı... ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.
Etiketler : tus sonuçları,tus 2016 yerleştirme,
437159 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/437159.aspx
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