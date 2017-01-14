Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından görevlendirilen heyetin Filistin'de çeşitli temaslarda bulunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT heyeti Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, karşılıklı iş birliği içerisinde posta hizmetlerinin daha iyi verilmesi için Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prof. Dr. Allam Musa ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Türk heyeti, görüşmede e-ticaret, teknik donanım, eğitim ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki destek çalışmalarına hazır olduklarını belirterek, PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik tarafından başlatılan Posta İdareleri ile iş birliği kapsamında, Filistin devletine ve halkına hizmet sunmaktan memnuniyet duyulacağını kaydetti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prof. Dr. Musa da Türkiye ile Filistin posta teşkilatları arasında geçen yıl İstanbul Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresi'nde imzalanan protokolün ardından, Türk posta teşkilatından ülkelerine yapılan ilk ziyaret olması sebebiyle çok memnun olduklarını belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nde, PTT ile Filistin İletişim ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalanmış ve İstanbul, Filistin postasının dünyaya açılacağı merkez olarak kabul edilmişti.