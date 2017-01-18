Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni müfredat ile liseden mezun olan bir öğrencinin B2, yani orta düzeyde İngilizce bilmesi hedefleniyor. Öğrenciler 9.sınıfta 6 saat, 10-11 ve 12. sınıfta 4'er saat İngilizce alacak.



Yayımlanan taslak programda, Türkçe dersindeki gibi İngilizce'de de Grammer’in ağırlığının azaltıldığı görülüyor. Konuşma ve anlama merkezli bir yabancı dil öğretimi kurgulanıyor. Bu kapsamda, daha fazla günlük hayata yönelik iletişime odaklanılacak.



Müzik dersi programında da dikkat çeken yenilikler var. Türk Musikisi de müfredata girdi. Öğrencilere Hüseyni, Rast ve Uşşak makamları örnekleriyle anlatılacak. Makamlarının yanı sıra, müzik indirme, müzik bulma, müzik yapmaya dair dijital platformlar da tanıtılacak. Derslerde Türk Müziği ile birlikte batı müziği de işlenecek, Itri de, Neşet Ertaş da, Orhan Gencebay da, Mozart da dinletilecek. Ortaokulda ise Atatürk'ün müziğe bakışı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar işlenecek.



Seçmeli ders sistemi de değişiyor. Dersler sadece bir sınıf için, her bir kademi için yani dört yıllık olacak. Bu durumda örneğin 9.sınıf öğrencisi ile 12.sınıf öğrencisi aynı seçmeli dersi alabilecek.