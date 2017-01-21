Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 2017 eğitim-öğretim yılında emniyet mensubu adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) için 50’si kadın, 950’si erkek olmak üzere 1000 öğrenci alımı yapılacak.

Ön başvurular 08-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyurular ise daha sonra bildirilecek.

Başvuru yapacak emniyet mensubu adaylar için gereken şartlar şunlar: "En az 4 yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Başvuru tarihi itibariyle meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak, Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak, ( 01.01.1974 ve sonrası doğanlar)Son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, Son 2 yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak, Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak".

Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek.

Başvuruya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.