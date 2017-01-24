Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından 28 Ocak'ta ilk kez düzenlenecek 2017 e-ALES Deneme Sınavı'nın (e-ALES Deneme 2017/1) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Ocak 2017 Cumartesi saat 14.30'da uygulanacak e-ALES Deneme Sınavı'na başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinecekler.

Sınav binasına en geç saat 14.15'e kadar giriş yapılacak

Sınav binasına en geç saat 14.15'e kadar giriş yapılacak. Adaylar, bu süreden sonra sınav binalarına alınmayacak. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, işlem kağıdı ve peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek sınav binasına sokulmayacak. ÖSYM, 28 Ocak'taki e-ALES Deneme Sınavı'nı ilk kez gerçekleştirecek.