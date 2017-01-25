Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını arıyorsanız haberimize gözatmanız yeterlidir. Yaklaşık 1.5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. AÖF güz dönemi sınav sonuçlarını öğrenmek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır" dedi.

“Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır"

Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vererek, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. Kısa cevaplı sorular cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri birçoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir. Bir tarihsel dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. Bu soruların cevapları aslında kitapta yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih etmekteyiz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecektir. Bu durumun öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz."

Sorular nasıl değerlendirilecek?

Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan, “Öğrencilerimizin cevap kağıtları alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize bilahare duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gündoğan, açık uçlu soru uygulamasının, açıköğretimde ölçme değerlendirme kalitesini yükselteceğine inandığını ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını da kaydetti. Gündoğan ayrıca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren Yükseköğretim Kurulu'na ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a da teşekkür etti.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar döneminde vizeler 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) finnaller de 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2016 2017 eğitim ve öğretim yılının sınavları bittikten sonra tek ders sınavı 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü yapılacak.

AÇIK UÇLU SORU NE DEMEK?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dor. Naci Gündoğan açık uçlu sorular üzerine öğrencilere önemli bilgiler verdi. Sınav sonuçların artık bir hafta içerisinde açıklanabildiğini söyleyen Gündoğan, YÖK'ün hazırladığı "açık uçu ve kısa cevaplı soruların" Açıköğretim sınavlarında da bahar dönemindeki sınavlarda uygulanacağını açıkladı. Gündoğan bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı (Çağdaş Türk Romanı), Felsefe (Çağdaş Felsefe), Tarih (Hukuk Tarihi) programlarda kısa cevaplı ve açık uçlu soruların sorulacağını söyledi: 2 kısa cevaplu soru, 1 açık uçlu soru.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından "5 gün" içerisinde Açıköğretim Fakültesi'ne dilekçe yazabilir. Dilekçe iki yoldan yazılabilir

1) Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine

2) Mail yolundan itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine

Dilekçe adresi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir".

Dilekçede "Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, T.C. Kimlik numarası" olması zorunludur.

3 DERS HAKKI

Anadolu Üniversitesi rektörü Naci Gündoğan, AÖF öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamalarda, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları için uygulamada olan tek ders sınav haklarının, bu sene itibari ile birlikte üç derse çıkarıldığını belirtti.

Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar dönemi içerisinde o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final sınav notu olarak geçmektedir.

AÖF GEÇİLEMEYEN DERSLER

Açıköğretim Fakültesinde uygulanmakta olan ders sistemine göre, bir eğitim yılı iki döneme ayrılır. Öğrenci tarafından birinci dönemde alınan dersler, gelecek sene içerisinde birinci dönem alınmaktadır. İkinci dönem içerisinde alınıp geçilemeyen dersler ise yine gelecek sene içerisinde ikinci dönemde alınabilmektedir. Daha önceki dönemlerde uygulanan sınavlar artık, artık her dönem içinde bir vize ve bir final sınavı olarak uygulanmaktadır. Bu durum ile de öğrenciler bir eğitim ve öğretim yılında iki vize ve iki final sınavına girmektedirler.

Dönem içerisinde yapılan sınavların ortalamaları, vize sınavının yüzde otuzu ile final sınavının yüzde yetmişi alınarak hesaplanır. Bu hesaplamanın ardından da sınav notları harf notları şeklinde sisteme girilmektedir. Uygulanan sınavlarda, sınava girmekte olan öğrencilerin sayılarına bağlı olarak bir kitapçık, iki kitapçık ya da dört kitapçık kullanılabilmektedir.

AÖF TEK DERS SINAVI 3 DERSE ÇIKARILDI



Anadolu Üniversitesi rektörü, AÖF öğrencisi olan 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olması için sadece tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatılmaması için uygulanmakta olan tek ders sınavlarının, bu yıl itibari ile üç derse çıkarıldığı belirtildi. Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınavlarına girebilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz ya da bahar dönemi için o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten DZ ya da YZ gibi harf notu alan öğrencilere üç ders sınav hakkı tanınmamaktadır. Uygulamalı dersler de üç sınav hakkına girmemektedir. Ayrıca üç ders sınav notu, dönem sonu yani AÖF final sınavları yerine geçmektedir.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin girdiği Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bilgiyi ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan verdi.

Hafta sonu 2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katıldı. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 de salon kullanıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını söyledi. Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlar sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” dedi.

“Sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığına da dikkat çekerek, “Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sınavın sonuçlarını en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız”

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”

AÖF sınavlarının final otrumları 14 – 15 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler, büyük bir merakla sonuçları beklemeye başladı. AÖF sonuçları için bekleyiş sürerken Açıköğretim Öğrencileri’nin alacakları notlara dair öngörüde bulunabilmesi için AÖF soru ve cevapları erişime açıldı. Özellikle 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi nedeniyle tedirgin olan öğrenciler, soru ve cevaplarını analiz ederek AÖF final sonuçlarını yaklaşık olarak hesaplayabilirler. Peki, soru ve cevaplara nereden ve nasıl ulaşılıyor? Geçme notu kaç? İşte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin en çok merak ettiği sorular ve detayları!

Final soru ve cevapları, günü fakülte alt sitelerinden olan ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler, soru ve cevaplara ulaşmak için belirttiğimiz adrese girip öğrenci girişi yapmalılar. Giriş için, öğrencilerin e posta adreslerini veya T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini ilgili alanlara girmeleri gerekiyor.

AÖF YORUMLARI

AÖF sonuçları ve 4 yanlıl 1 doğruyu götürecek olması, sosyal medyanın da konusu oldu. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna sosyal medya hesapları aracılığıyla yanıt bulmaya çalışan öğrenciler, yeni sisteme yönelik eleştirilerini de kişisel hesaplarını üzerinden yapıyor. İşte, o paylaşımlardan bazıları!

Astronot ‏@dunyaliastronot

Hadi açıkla artık #aöf

Caner ERKAN ‏@canererkan81

Sadece 500 imza kalmış #Aöf 4 yanlış 1 doğru uygulaması kalksın.

HERA AJANS Gülsüm K ‏@gulsumkaya

AÖF Barajı 35'ten 25'e insin... - Kampanyayı İmzala!

Berk ‏@BerkTrn

@Anadolu_Univ Üniversite Bey AÖF sonuçlarını açıklar mısınız?

Hatalı Kul ‏@protezkalp23

Aöf final sonuçları bekleme haftasına hoşgeldiniz.

CaNDaN ‏@Can_Ki

AÖL ve AÖF henüz sınav sonuçlarını açıklamadı.Rabbim bütün öğrencilere muvaffakiyet nasip etsin.

MinnakHâtun.‏@miniminnakcik

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Çünkü bıktım!