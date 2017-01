Türkiye Gazetesi

Çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme ortamları oluşturup, mektepleri cazibe merkezi haline getiren İhlas Eğitim Kurumları başarısıyla sürekli isminden söz ettiriyor. Eğitimin yanı sıra spor, sosyal sorumluluk projeleriyle her alanda adeta ‘ben de varım’ diyen kurum yeni projelerini gazetemize anlattı. “Gelecek onlarla gelecek” sloganıyla hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Genel Müdür Bedri Yeltekin merak edilenleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. İşte o cevaplar:

¥ Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından birinin genel müdürlüğünü yapıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

Eğitimin farklı kademelerinde ve Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde uzun yıllar hizmet ettikten sonra, İhlas Eğitim Kurumlarında görev almak başlı başına bir mutluluk tabii ki. Hizmetli personelimizden tutun da öğretmenlere ve yöneticilere kadar herkes aynı hissiyatta. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek nesilleri yetiştiriyor olmak, binlerce insanın yüreğine dokunmak herkese nasip olmaz. Bu bizim işimiz. Şu anda 3 kampüsümüzde toplam 14 okulumuzda okuyan öğrencilerimize faydalı olmak, onları geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. Çünkü gelecek onlarla gelecek.

¥ Eğitim kadronuzu nasıl belirliyorsunuz?

Kurumumuza başvuran öğretmenlerin değerlendirilmesinde her branş için ayrı komisyonlar kuruluyor ve tüm başvurular titizlikle inceleniyor. Ayrıca, ben de olumlu bulunan adaylarla bizzat görüşüyorum. Sürekli kendini geliştiren, yeniliklere açık ve hedefleri olan adayları öğretmen olarak bünyemize katıyoruz. Çünkü bu mesleğin temelinde bilgi ve sevgi vardır.

¥ Eğitim sisteminizde nelere dikkat ediyorsunuz?

Okullarımızın kurucusu rahmetli Enver Ören Beyefendi, okullarımızın temel atma töreninde “Biz Allah korkusu olan, vatanına ve milletine bağlı gençler yetiştirmek istiyoruz” demişti. Biz de bu doğrultuda öğrencilerimize ahlaki ve kültürel değerleriyle yüksek karakter sahibi olmanın önemini anlatıyoruz. Çünkü akademik başarılarınız ne kadar yüksek olursa olsun eğer bazı duygulardan ve değerlerden mahrumsanız hayatta başarılı olamazsınız.

¥ Biraz da eğitim dışında kulüp çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Okullarımızda birçok farklı başlık altında yürütülen kulüpler var. Şimdi hepsinden bahsetmem mümkün değil elbette. Ama şunu söyleyebilirim. İhlas Eğitim Kurumlarında okuyan her öğrencinin en az bir kulübe üye olmasını istiyoruz. Çünkü akademik başarı için öğrencilerimizin mutlaka bir sporu yapması ve en az bir hobi sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Bazı okullarımızda ahşap atölyeleri açtık ve öğrencilerimiz haftada bir saat bu atölyelerde ahşapla uğraşıyorlar. Bunun dışında yemek sanatları atölyelerimiz var. DC Maker (Robotik ve kodlama) atölyelerinde de geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyoruz.

¥ Yabancı dil eğitiminizle ilgili neler söylemek istersiniz?

Dil konusunun anaokuldan itibaren başlatılması gerektiğine inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda bu yıl anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yeni bir düzenlemeye giderek yabancı dil eğitimimizin yoğunluğunu artırdık. Amacımız lisemizden mezun olan öğrencilerin üniversitelerin hazırlık sınıfını atlayacak düzeyde olmaları. Bu yüzden ilkokuldan baş- layarak öğrencilerimizi Cambridge Dil Sınavlarına hazırlıyoruz. 11. Sınıfa gelen öğrencilerimizi FCE veya TOEFL gibi uluslararası bir sınava hazırlayarak sertifika sahibi olmalarını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz okul öncesinden lise sona kadar bütün kademelerde communicative method, yani iletişimsel yöntemi kullanıyorlar. Gramer öğretiminden uzak, konuşmaya dayalı ve eğlenceli dersler işleniyor.

¥ Yurt dışında yaz kampları da düzenliyorsunuz galiba?

Evet. Öğrencilerimizi, eğitim aldıkları dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelere götürüyoruz. Bu sene de İngiltere ve Amerika’da olacağız. Öğrencilerimiz yurt dışı yaz kamplarında çok önemli bir şeyi yani yabancı dilin bir iletişim aracı olduğunu öğreniyorlar. Türkiye’de İngilizce sınav notları düşük olan öğrenciler bile, yurt dışında hedef dilde iletişim kurmayı başardıklarında özgüven kazanıyorlar. Ayrıca yaz kampına katılan öğrencilerimiz farklı ülkelerden öğrencilerle tanışıp, ortak dil olarak kullanılan İngilizcede pratik yapma fırsatı buluyorlar. Bu açıdan da yaz kamplarını çok önemsiyoruz.

¥ İhlas Eğitim Kurumlarında akademik çalışmaların yanında farklı projeler de yapılıyor mu?

Okullarımızda ulusal ve uluslararası projeleri yürüten bir ekibimiz var tabii. Mesela şu anda dört ülkeyle birlikte yürüttüğümüz bir Erasmus projemiz var. Norveç, Belçika, Romanya ve Hırvatistan’daki okullarla birlikte yürüttüğümüz bu projenin başlığı, “Girişimcilik Yoluyla İngilizce Eğitimi...” Devam eden proje için inşallah şubat ayında Norveç’te olacağız. Bunun dışında TÜBİTAK projeleri için çalışan gruplarımız da var.

¥ Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğiniz İhlas’a Geçiş Sınavı için neler söylemek istersiniz?

25 Şubat’ta 4,5,6,7 ve 9,10,11. sınıflar için İhlas’a Geçiş Sınavı düzenliyoruz. Sınavda dereceye giren öğrencilere derecelerine göre indirim fırsatları sunacağız. Öğrencilerimizin sınavımıza girebilmeleri için www.ihlasegitimkurumlari.com adresine girerek ya da okullarımıza gelerek sınava giriş formu doldurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca ocak ayı itibarıyla avantajlı erken kayıt dönemini başlattık. Çocuğunun İhlas Eğitim Kurumlarında okumasını isteyen anne babalar için çok özel fırsatlarımız var. Bu konuda detaylı bilgi de okullarımızdan alınabilir.

¥ Gelecek için projeleriniz nedir? İhlas Eğitim Kurumlarının yeni okul projeleri var mı?

2016 Eylül ayında İstanbul Bizimevler 6’da ilkokulumuzu ve ortaokulumuzu hizmete açtık. Yeni okullar açmak için projelerimiz var. Bu konuda İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören Bey de bizlere destek vermektedir. İstanbul’un Anadolu yakasında bir okul açmakla ilgili projemiz var ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah her geçen gün daha da büyüyerek İhlas çatısı altında öğrencilerimize ve velilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi değerlerine sahip ve başarılı insanlar olarak görmek biz öğretmenler için en büyük mutluluktur. Çünkü “Gelecek onlarla gelecek”

RANDEVU SİSTEMİYLE BİRE BİR DERS ALMA İMKÂNI

“Akademik başarı için de okullarımızda alanında uzman eğitim kadrosuyla çalışıyoruz” diyen Yeltekin “Öğrencilerimizin TEOG ve YGS/LYS sınavlarında başarılı olmaları için gereken tüm çalışmalar yapılıyor. İsteyen öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden randevu sistemiyle bire bir ders alabiliyor. Hafta sonları ve akşamları okullarımızda sınavlara yönelik yoğun etüt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca okul dışındaki bazı merkezlerde yoğunlaştırılmış sınava hazırlık kampları düzenliyoruz” dedi.

Mete Gazoz Türkiye’nin gururu oldu

Rio Olimpiyatlarında önemli bir başarı elde ettiniz. Buna bağlı olarak okullarınızda öğrencilerinizin sosyal ve sportif gelişimlerini nasıl destekliyorsunuz?

Rio’da başarı kazanan Mete Gazoz sadece okulumuzun değil bütün Türkiye’nin gururu. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından takip edilmesi gereken genç yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Onun gelişimini desteklemek bizim görevimiz. Şahsen 2020 Tokyo Olimpiyatlarından madalya ile döneceğine inanıyorum. Mete’nin yanı sıra millî kürekçilerimiz, buz pateninde Türkiye ikincimiz, birçok başarı elde eden karatecilerimiz, güreşçilerimiz ve judocularımız var. Bunların dışında öğrencilerimizin katılabileceği otuza yakın sosyal ve sportif kulüplerimiz var.