Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, İhlas Vakfı heyetine İOSB hakkında kısa bilgiler verdi. İOSB’nin otuz bin işyerine ve üç yüz bin çalışana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gülbahar, “Yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’dir” dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay da, İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Okyay, yurtiçinde 38 öğrenci yurdu ile 3.500; yurtdışında ise 17 öğrenci yurdu ile 500 olmak üzere toplamda 4.000 öğrenciye hizmet verdiklerini ifade etti. 33 ülkeden gelen, 300 civarında öğrenciyi yurtlarda barındırdıklarını söyleyen Okyay, yurtdışında da 14 ayrı ülkede faaliyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Okyay, geçen sene, bu aylarda Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayları ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazandıklarını da sözlerine ekledi.