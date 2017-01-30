Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kar tatilleriyle uzayan yarıyıl tatilinde şimdi okulun ikinci dönemine yavaş yavaş hazırlanma zamanı. Çocuğunuz TEOG, LYS gibi hayatının dönüm noktalarından olan bir sınava hazırlanıyorsa, dersten fazla uzaklaşmamalı. LYS sınavına hazırlanan çocuğunuz büyük ihtimalle sorumluluğunu üstlenmiştir ama yine de desteğe ihtiyacı olabilir. İlköğretimdeki çocuklar ise hâlâ teşvik beklentisinde. Bir yarışma programı seyrederken ya da dışarıda dolaşırken, bitkiler ve hayvanlar hakkında aklınıza gelen bir soru ile çocuğunuzun fen bilgisi ya da biyoloji kitabını açmasını sağlayabilir, bu esnada yılın kalanı için program yapmasına katkı sağlayabilirsiniz. Program yapmaya karar verdikten sonra, bunun nasıl olacağına dair bilgiyi de Era Okulları Psikolojik Danışmanlık biriminden Aslı Kanizi’nin tavsiyelerinden alalım.

∂ Program öğrencinin yapabileceğinden ne az ne de çok olmalıdır.

∂ Sabah kalkış saati, kahvaltı, diğer öğünler, oyun ve çalışma olarak gün parçalara bölünmeli.

∂ Çocuk programına yön versin, siz tavsiyede bulunun. Çalışırken ne zaman ara vereceğini bilmeli.

∂ Çalışırken aynı konular üzerinde dönüp sıkılmasın diye, yeni konular için teşvik edici olunmalı.

∂ Her test grubu bittiğinde zihni dinlendirecek aralar verilmeli.

∂ Kalan bir haftada, birinci dönemde işlenen dersler tekrarlanmalı, zorlanılan bölümler listelenmeli. Bunların üstesinden kendisi gelemiyorsa mutlaka öğretmen ya da ‘bilene’ sorulmalı.