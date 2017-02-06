Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem açılış ve ‘Okul Sütü Dağıtım Töreni’ programına katıldı. Batıkent Kent Koop İlkokulunda düzenlenen programda konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yılmaz, “Pazartesi günü süt, Salı günü üzüm, Çarşamba günü süt, Perşembe günü üzüm ve Cuma günü tekrar süt olarak bu programı gerçekleştireceğiz. Daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesiller ile mümkündür. Sağlıklı nesiller de sağlıklı beslenecek, spor ile uğraşacak ve sağlığını koruyacak. Bu dönemde doğru beslenme alışkanlığının kazandırılması lazım. Beslenme hayatın her alanında olduğu gibi biraz özen, denge ve düzen istemektedir. Bu kazanım hem bizim sağlıklı olmamızı hem de hayatta daha başarılı olmamızı beraberinde getirecektir. Çocuklarınız bize emanettir. Bu emaneti yarınlara çok daha iyi bir şekilde taşıyacağız” diye konuştu.

"SÜT İÇME ALIŞKANLIĞININ BUGÜNDEN KAZANDIRILMASI LAZIM"

Okul kantinlerinde satılan ürünlerin listesinin Sağlık Bakanlığından alındığını ancak mevcut kantinlerde satılan bazı ürünler konusunda itirazların alındığını kaydeden Yılmaz, “Bundan sonra Sağlık Bakanlığımız ile gözden geçireceğiz ve Sağlık Bakanlığımız bize neyi uygun görürse kantinlerimizde onu satmaya devam edeceğiz. Süt içme alışkanlığının bugünden kazandırılması lazım. Bizim çocukluğumuzda da 1960’lı yıllarda bize de okul sütü dağıtılırdı. O sütün de Amerika’dan geldiği söylenirdi. Türkiye yardım alan ülke olmaktan çıktı. Artık Türkiye yardım ediyor, kendi evlatlarını da başka ülkenin yardımını değil, kendi üreticimizin üretmiş olduğu sütleri dağıtıyoruz, üzümleri dağıtıyoruz. Türkiye’nin bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacaktır. Bu yıl yaklaşık 30 binin üstündeki okulda 6 milyon öğrencimize 270 milyonun üzerinde içme sütü dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.