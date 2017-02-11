Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK'ün, 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik ilk dil sınavı olan YÖKDİL'e başvuru süresi dün akşam sona erdi. Sınava başvuruların bittiğini ilk olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook üzerinden duyurdu. Saraç yaptığı paylaşımda, sınava başvuru süresinin bittiğini belirterek, ilk kez düzenlenecek olan YÖKDİL sınavına yapılan başvuru sayılarını da alan bazında açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti:



"Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL'e müracaatlar sona erdi. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor. Alanlara göre başvuru sayıları: Sosyal Bilimler 37 bin 946 - Fen Bilimleri 28 bin 794 - Sağlık Bilimleri 26 bin 164/toplam başvuru sayısı 92 bin 904. Bu girişim çok uzun yıllardır bekleniyordu. Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Akademimiz için hayırlı uğurlu olsun."



Giriş belgeleri 27 Şubat'ta yayımlanacak YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart'ta, İngilizce alanında, tek oturumda, 30 ilde gerçekleştirilecek."Alana özgü" ilk akademik dil sınavı YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.