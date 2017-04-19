Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılan eğitime yaklaşık 500 rehberlik öğretmeni katıldı. Kanada Yukon Satir Enstitüsü Başkanı Patricia Bragg’ın konuşmacı olarak katıldığı ve dört modülden oluşan eğitimde katılımcılar yaşadığı dönemde Evlilik ve Aile Terapisi’nin Üstün Hizmet Ödülünü almış bulunan Virginia Satir’in yönergeleri hakkında bilgi sahibi oldular. Patricia Bragg, Satir’in aile terapisi konusundaki oluşturmuş olduğu kuramı katılımcılara anlattı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika alacaklar.

Organizasyonu düzenleyen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren, organizasyona gösterilen yoğun katılımdan ve İhlas Koleji’nin ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Aile terapisinin önemine dikkat çeken Eren, Satir felsefesini en iyi anlatan isim olan Patricia Bragg’ı da konuk etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Bahçelievler ilçesinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler de veren Eren, ilçede bulunan okullarda özel zekalı çocuklar için bir çok aktivite yaptıklarını ifade etti. Okullarda gerçekleştirdikleri mutfak sanatları ve ahşap atölyelerini video sunumu ile anlatan Eren, özel olarak tespit ettikleri çocukların buralarda sıra dışı çalışmalar yapmalarına ortam oluşturduklarını söyledi.

Aile terapistliği gibi önemli bir konuda verilen eğitime ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, eğitime katılan tüm öğretmenlerin değerli bilgiler edindiklerine inandığını söyledi. Aile içi etkileşimin ve çocuk ile aile arasındaki yapıya direk etki yaptığını vurgulayan Yeltekin, eğitimde verilen bilgiler içinde öğretmenlerin kendi okullarındaki karşılaşacakları vakalarda daha profesyonel bir yaklaşım içinde olacaklarını belirtti.