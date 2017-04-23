Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.Öğrencileri tek tek selamlayan ve sınıflarına ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine Kocatepe Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İpek Merve Deniz'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Yılmaz, yaptığı konuşmada, çocuklarına bayram hediye eden başka bir ulus bulunmadığına işaret etti. Bunun için başta cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal ve çalışma arkadaşları olmak üzere emeği geçenleri rahmetle şükranla yad ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Çağlar geçtikçe daha da önemi anlaşılan bir değeri bize armağan ettikleri için, bizler de inşallah onların koymuş olduğu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için çalışıyoruz, çalışacağız." dedi.

21. yüzyılı, "Türkiye'nin yüzyılı" yapmanın ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmanın ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağına inandıklarını söyleyen Yılmaz," Eğer Türkiye bugün bir başarıyı yakalamışsa, her başarının ardında eğitim vardır. Bazı şeylerde eksik kalmışsa, hala yol almamız gereken mesafe varsa, o alınması gereken yolu da niçin alamadığımızın sebebi de yine eğitimdedir." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Yılmaz, "Çocuklarımıza almış olduğumuz eğitimden çok daha iyi bir eğitimi, çok daha güçlü ve mutlu insanların ülkesini bırakacağız." dedi.

İşaret dili seçmeli ders oluyor

Bakan Yılmaz'ın koltuğunu devralan İpek Merve Deniz, anne ve babasının işitme engelli olduğunu belirterek, konuşmasını işaret diline de çevirerek yaptı.Deniz'in konuşmasının ardından, "İşaret dilini seçmeli ders yapalım." talimatını veren Yılmaz, bu dersin okutulmasının öğrenciler için ilave bir kazanım olacağını vurguladı.

Bakan Yılmaz, daha sonra makamına oturan öğrenciye, eğitimde ne gibi değişiklikler yapmak istediğini sordu."Temsili" Milli Eğitim Bakanı Deniz, okullarda engelliler için destekleyici mekanizmalar kurulmasını istedi. Engellilere yönelik asansör ve cihazların yapılması gerektiğine işaret eden Deniz, 2019 sonuna kadar geçilecek tekli eğitimin her çocuğun hayali olduğunu, kendisinin de ikili eğitim konusunda sıkıntı çektiğini dile getirdi.

Yılmaz, öğrencinin açıklamaları üzerine, her okulu engelsiz hale getirmek gerektiğini ifade ederek, bu konuda epey yol alındığını ancak hala eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

Tekli eğitime 2019 sonuna kadar geçileceğini, sınıflardaki öğrenci sayısının 30’un altına düşmesini hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, makamında kabul ettiği öğrencilere tek tek sınıflarındaki öğrenci sayısını sordu. "31, 32, 37, 46" yanıtları alan Bakan Yılmaz "Burada 46 rakamında sıkıntı var." dedi.

Öğrencinin eğitim gördüğü okulun tekli eğitim yaptığını öğrenen Bakan Yılmaz, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okul ihtiyacının bulunduğunu bildirdi. Bu yıl Ankara'ya pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Yılmaz, şehre toplam 7 bin 500 derslikten oluşan 212 okul yapılacağını açıkladı.