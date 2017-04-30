Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Filistinli öğrencileri Türkiye'de bir hafta evlerinde ağırlayan Türk öğrenciler, iade-i ziyarette bulundu. Edremit'ten gelen ilk, orta ve lise düzeyindeki kız öğrencilere bu ziyaretlerinde Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve öğretmenler eşlik etti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu öğrencilerinin evlerinde yatılı misafir olan Türk öğrenciler, Filistin kültürünü yerinde tanıma fırsatı buldu.

Kudüs'ün yanı sıra Nablus, El-Halil ve Beytullahim gibi ülkedeki diğer kadim şehirleri de ziyaret eden Türk öğrenciler, cuma namazını da Mescid-i Aksa'da kıldı. Filistin'deki müzeleri, tarihi ve dini mekanları dolaşan öğrenciler Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu'nda okuyan Filistinli akranlarının derslerine katıldı.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu da öğrencileri ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yurtdışı Kardeş Okul Projesi kapsamında Kudüs'e gerçekleştirilen ziyaret, bu formatta bir Arap ülkesine yönelik düzenlenen ilk program olma özelliği taşıyor.

Bir haftalığına Filistin'e gelen Türk öğrencilerin en çok dikkatini iki ülke kültürleri arasındaki büyük benzerlik çekti. Türkçe diline ve Türk dizilerine duyulan yoğun ilgiyi yakından gördüler.

"Biz Arapça, onlar Türkçe kelime öğrendi"

Filistinli akranı Semra Amir'in evinde misafir olan 75. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cansel Karaz, duygularını AA muhabiri ile paylaştı.

Bu proje sayesinde kardeş ülke Filistin'i daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Karaz, Kudüs'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Filistinli öğrencilerle birbirlerini çok sevdiklerini ve dostluklarının uzun yıllar devam edeceğine inandığını da dile getiren Karaz, "Ekim ayında biz onları ülkemizde, şehrimizde, evlerimizde ağırladık. Birlikte Çanakkale şehitliğini ziyaret ettik. Şimdi biz onların ülkesindeyiz onlar bizi şehirlerinde, evlerinde ağırlıyorlar. Her günümüz dolu dolu ve eğlenceli geçiyor. O kadar çok ortak yönümüz var ki anlaşmamız, kaynaşmamız çok olay oldu." diye konuştu.

Karaz, Türk ve Filistin kültürleri arasında pek fark olmadığını gördüğünü ve bu ziyaretin kendisi için çok farklı bir anı olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin misafirperverliklerine de vurgu yapan Karaz, konuk olduğu Amir ailesinin kendisini çok iyi ağırladığını aktardı.

Karaz, "Benim kaldığım Amir ailesinin evinde Türkleri ve Türk dizilerini çok seviyorlar. Çok iyi anlaştık ve kaynaştık. Bana Türk dizilerini sordular. Zaten Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu'nda Türkçeye de meraklı çok öğrenci var. Bizden Türkçe kelime öğrenip daha sonra bizimle konuşarak pekiştirdiler. Biz de onlardan Arapça kelimeler öğreniyoruz. O da güzel oluyor. Çok eğlenceli geçiyor." dedi.

"Kardeşim yok ama hepsi kardeşim oldu"

Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi İdilcan Artan da burada çok güzel vakit geçirip eğlendiğini ve konuşarak yabancı dilini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Filistinli ailelerin de Türk aileleri gibi dost canlısı ve sevecen olduğuna şahitlik ettiğini ifade eden Artan, "Benim kardeşim yok, ama hepsi kardeşim oldu. Çok güzel anlaşıyoruz, beraber güzel şeyler yapıyoruz. Kültürleri bizimkinden çok farklı değil. Türk aileleri gibi buradaki aileler de çok sevecen ve dost canlısı. Hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin birçok şehri ve müzeyi gezdirerek kültürlerini anlattıklarını söyleyen Aratan, gittiği şehirler arasında en çok Yafa'yı sevdiğini söyledi.

Aramızda büyük benzerlik olduğunu gördüm

Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu'nda okuyan 11. sınıf öğrencisi Filistinli Afaf Abdin ise bu karşılıklı yatılı ziyaretleşmeler sayesinde Türklerle Filistinliler arasında büyük benzerlik olduğunu gördüğünü söyledi.

Türk arkadaşlarından öğrendiği bazı Türkçe kelimeleri tekrar eden Abdin, duygularını şöyle aktardı:

"Bu hayatımda ilk defa denediğim garip bir duygu. Benim Türkiye’ye gitmem de onların buraya gelmesi de çok güzel ve faydalı oldu. Neredeyse aynı köklere sahip olduğumuzu hissetmeye başladım. Türkiye’yi çok sevdim ve anlamaya başladım. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Yeni bir dil, yeni bir kültür ve yeni bir tarihle tanışma fırsatı buldum. Başka bir ülkeden arkadaşlarım oldu. Aileleriyle tanışma, onlarla yaşama fırsatım oldu. Onlar da aynı fırsatları buldu, böylece aramızda çok güzel bağlar oluştu."

"Altı ayda Türkçe öğrendim"

Türk öğrencilerden birini evinde ağırlayan bir diğer Filistinli öğrenci Namir Ebugoş ise altı ay özel kurs alarak Türkçeyi öğrenmiş.

Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu'nda 11. sınıf öğrencisi olan Abugoş, "Türkler çok güzel, çok iyi insanlar. Biz onları çok seviyoruz, onlar da bizi çok seviyor. Aramızda çok güzel bağlar var. Bu program sayesinde Türkiye'den güzel arkadaşlar edindim." dedi.

Dil öğrenmeyi sevdiğini belirten Ebugoş, iki kere Türkiye'yi ziyaret ederek dilini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ebugoş, "Türk kültürü ile Filistin kültürü arasında çok fark yok, birbirine benziyor. Ama Türkiye daha büyük bir devlet. Türk dizilerini de çok seviyorum." diye konuştu.

Her şey bir sosyal medya görüntüsü ile başladı

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç da bir Ortadoğu ülkesine ilk kez böyle bir program gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızın Avrupa Birliği projeleri var, okullarımız sürekli AB ülkelerine gidiyor. Proje kapsamında ilk kez bu tarafa geldik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyor ve örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu Müdürü ve Kardeş Okul Proje Koordinatörü Yıldız Koçyılmaz Artan, sosyal medyada izlediği bir videoda Filistinli çocukların çok masum ve çok boynu bükük olduklarını gördüğünü ve Filistin'i ziyaret etme fikrinin zihninde ilk kez bu şekilde oluştuğunu söyledi.

Bu fikri yetkili makamlara taşıyarak hayata geçirdiklerini kaydeden Artan, amaçlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara "Tüm insanların buradaki işgalci güçler gibi kötü olmadığını göstererek umut aşılamak" olduğunu kaydetti.

"Osmanlı'nın parçası olduğumuzu yeniden hatırlıyoruz"

Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu Müdürü Mahira Dajani de "Türkiye’den gelen bu kız öğrenci grubu çok güzel. Hepsi birbirinden iyi ve sevecen. Biz onları çok sevdik." dedi.

İlk kez 1962’de Filistinli rehber öğretmenlerle birlikte Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Dajani, "Son olarak da geçen yıl Edremit’e gittik ve öğrencilerimiz orada birçok arkadaş edinme imkanı buldu. Şimdi aynı kız arkadaşlarıyla burada, Filistin’de buluşmaktan dolayı çok memnunlar. Umarım onlar da (Türk kız öğrenciler) buradan memnun kalmışlardır. Onlara Filistin’i tanıyabilecekleri, gezebilecekleri çok hoş bir program hazırladık. Onlara karşı görevimizi yerine getirmiş olmayı umuyorum." diye konuştu.

Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu Müdür Yardımcısı Servet Tahbub, Türk ve Filistinli öğrencilerin aralarında sanki yılların arkadaşlığı varmış gibi bir dostluk geliştiğini ifade etti.

Türklerin Filistin halkı ile olan duygusal bağlılıkları ve Filistin davasına olan desteklerinin, kendilerinin davalarına olan inancını pekiştirdiğini belirten Tahbub, "Bu programla öğrenciler ortak paydalarımızı ve noktalarımızı yeniden keşfetme imkanına kavuşuyor. Gelenek ve göreneklerimiz arasındaki benzerliklere şahit oluyorlar. Böylece bizim bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olduğumuzu yeniden hatırlıyorlar. Türk öğrencilerin burada olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onların buradaki varlığı bize İslam tarihindeki güzel günleri hatırlattı." ifadesini kullandı.