Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezar-ı Şerif'in Halid Bin Velid bölgesindeki kurs binasında düzenlenen törene, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Koordinatör Yardımcısı Kenan Yıldırım, ‌Belh Kadın İşleri Müdürü Şahla Hadid, ‌Belh Sosyal İşleri Müdürü Abdul Matiullah Matin, Belh Hac ve Evkaf Müdürü Mevlevi Mahmud Danişcu ve kursiyerler katıldı.

Kurs müdürü Ruhafza Akbari, törenin açılışında yaptığı konuşmada, TİKA'nın açtığı kurs sayesinde 350 kadının Türkçe öğrendiğini ve meslek edindiğini söyledi.

Kursiyerlerin öğrendikleri meslek sayesinde ailelerinin geçimine katkı sağlayacağını ifade eden Akbari, bu imkanları kendilerine sunan TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Akbari, böyle kursların düzenlenmesinin kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olacağını belirtti.

"Biz balık yemeyi değil tutmayı öğretmek istiyoruz"

TİKA'nın Afganistan'daki yardım faaliyetlerini anlatan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk, "Biz Afgan kardeşlerimize balık yemeği değil tutmayı öğretmek istiyoruz, kendilerinin öğrendikleri meslek sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Afganistan halkına yardımlarının karşılıksız kardeşlik gereği yapıldığını dile getiren Bulduk, Türkiye'nin Afgan dostlarını yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Bulduk, "Afganistan'ın eğitime daha çok ihtiyacı var. Ülkedeki iç savaş diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörünü de derinden etkilemiş, biz de bu uğurda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerin Türkçe şarkılar seslendirdiği tören, sertifikaların dağıtılmasıyla son buldu.